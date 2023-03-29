Adaylıktan çekilecek mi? Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesi sonrası ilk açıklama

İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce kameraların karşısına geçti.

Kılıçdaroğlu, "Bizi kabul ettiği için teşekkür ederim. Doğal olarak deprem bölgesi olmak üzere pek çok sorunu görüştük. Yaşanan sorunlarla ilgili çözümleri de ifade ettik.Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz" dedi.



Muharrem İnce ise, "Siyasette ittifaklar olmalıdır ama menfaat değil ilke ittifakı olmalıdır. Bizim ilkelerimiz nettir. Atatürk'ü tartıştırmayız. Teröre karşı mesafeliyiz. Bu duruştan asla taviz vermeyiz. İlkeler etrafında bu memleketi ayağa kaldırabiliriz. Bu Erdoğan gitmelidir. Bu Erdoğan yorgundur, kibirlidir. Akla, bilime, hukuka inanmamaktadır. 5 dakika dahi bu ülkeyi yönetmemelidir. Sayın Genel Başkan'a teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Gazetecilerin 'Adaylıktan çekilecek misiniz?' sorusuna İnce, "Hayır" yanıtını verdi.

İnce, son yaptığı açıklamada siyaset yapmak istediğini söyleyerek adaylığının devam edeceğini belirtmişti. Şu ana kadar kendisine gelen bir teklif olmadığını söyleyen İnce, Kılıçdaroğlu ile görüşmeye açık olduğunu kaydetmişti.



Peki cumhurbaşkanlığı yarışından çekilmesi istenen Muharrem İnce bu kararı alırsa süreç nasıl işleyecek? Cumhurbaşkanlığı seçiminde Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimine göre, 30 Mart Perşembe gününe kadar itirazlar devam edecek.

SON TARİH 30 MART



31 Mart Cuma günü ise kesin aday listesi Resmi Gazete’de yayımlanacak. Bu nedenle 30 Mart mesai bitimine kadar adaylıktan çekilmezse Muharrem İnce'nin ismi oy pusulasında yer alacak.