Adaylıktan çekilecek mi? Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesi sonrası ilk açıklama

"HALİL İBRAHİM SOFRASINI BÜYÜTMEYE ÇALIŞIYORUZ"



Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce kameraların karşısına geçti.



Kılıçdaroğlu, "Bizi kabul ettiği için teşekkür ederim. Doğal olarak deprem bölgesi olmak üzere pek çok sorunu görüştük. Yaşanan sorunlarla ilgili çözümleri de ifade ettik. Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz" dedi.



Deprem bölgesinde yaşanan sorunları gidermek ve oradan ayrılanların tekrar deprem bölgesine dönmelerini sağlamak için bir kanun teklifi hazırladıklarını belirten Kılıçdaroğlu, İnce'ye bu konuda ayrıntılı bilgi verdiğini kaydetti.



Gelecek günlerde bu kanun teklifinin de Meclis'e sunulacağını bildiren Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Yani işin özeti Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. Beraber, birlikte olmaya çalışıyoruz. Vatandaşların mağdur edilmemesini istiyoruz. En büyük arzularımızdan birisi bu. Yaşadığımız sorunlar, bireysel sorunların çok çok ötesinde Türkiye'nin sorunları. Türkiye'nin sorunlarına ben ne kadar duyarlıysam elbette ki Sayın İnce de en az o kadar duyarlı. Sorunları karşılıklı masaya yatırmak, çözümler üretmek de doğal olarak hem benim görevim hem Sayın İnce'nin görevi."