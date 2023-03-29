Adaylıktan çekilecek mi? Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesi sonrası ilk açıklama

Uzun süredir beklenen görüşme gerçekleşti.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye ziyarette bulundu.
Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde CHP grup başkanvekilleri Özgür Özel ile Engin Özkoç ve MYK üyeleri Selin Sayek Böke ile Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti.
"HALİL İBRAHİM SOFRASINI BÜYÜTMEYE ÇALIŞIYORUZ"
Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce kameraların karşısına geçti.
Kılıçdaroğlu, "Bizi kabul ettiği için teşekkür ederim. Doğal olarak deprem bölgesi olmak üzere pek çok sorunu görüştük. Yaşanan sorunlarla ilgili çözümleri de ifade ettik. Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz" dedi.
Deprem bölgesinde yaşanan sorunları gidermek ve oradan ayrılanların tekrar deprem bölgesine dönmelerini sağlamak için bir kanun teklifi hazırladıklarını belirten Kılıçdaroğlu, İnce'ye bu konuda ayrıntılı bilgi verdiğini kaydetti.
Gelecek günlerde bu kanun teklifinin de Meclis'e sunulacağını bildiren Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Yani işin özeti Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. Beraber, birlikte olmaya çalışıyoruz. Vatandaşların mağdur edilmemesini istiyoruz. En büyük arzularımızdan birisi bu. Yaşadığımız sorunlar, bireysel sorunların çok çok ötesinde Türkiye'nin sorunları. Türkiye'nin sorunlarına ben ne kadar duyarlıysam elbette ki Sayın İnce de en az o kadar duyarlı. Sorunları karşılıklı masaya yatırmak, çözümler üretmek de doğal olarak hem benim görevim hem Sayın İnce'nin görevi."
ADAYLIKTAN ÇEKİLECEK Mİ?
Muharrem İnce ise, "Siyasette ittifaklar olmalıdır ama menfaat değil ilke ittifakı olmalıdır. Bizim ilkelerimiz nettir. Atatürk'ü tartıştırmayız. Teröre karşı mesafeliyiz. Bu duruştan asla taviz vermeyiz. İlkeler etrafında bu memleketi ayağa kaldırabiliriz. Bu Erdoğan gitmelidir. Bu Erdoğan yorgundur, kibirlidir. Akla, bilime, hukuka inanmamaktadır. 5 dakika dahi bu ülkeyi yönetmemelidir. Bu konuda da her tür görüşümüzü açık, net şekilde ifade ediyoruz. Sayın Genel Başkan'a teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Gazetecilerin 'Adaylıktan çekilecek misiniz?' sorusuna İnce, "Hayır öyle bir şey demedik. Biz döne döne Köroğlu gibi savaşıyoruz. Bütün PKK'lılar, kaçak FETÖ'cüler herkes ateş ediyor bize sağdan soldan. Biz de Köroğlu gibi döne döne vuruşmaya devam edeceğiz." yanıtını verdi.
KILIÇDAROĞLU-İNCE GÖRÜŞMESİNDE NE KONUŞULDU?
Edinilen bilgiye göre, CHP, adaylıktan çekilmesi için İnce'ye bir teklif götürmedi. Görüşmenin ardından Memleket Partisi kaynakları, "Yola tek başımıza devam" mesajı verdi.
İnce, son yaptığı açıklamada siyaset yapmak istediğini söyleyerek adaylığının devam edeceğini belirtmişti. Şu ana kadar kendisine gelen bir teklif olmadığını söyleyen İnce, Kılıçdaroğlu ile görüşmeye açık olduğunu kaydetmişti.
Peki cumhurbaşkanlığı yarışından çekilmesi istenen Muharrem İnce bu kararı alırsa süreç nasıl işleyecek? Cumhurbaşkanlığı seçiminde Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimine göre, 30 Mart Perşembe gününe kadar itirazlar devam edecek.
SON TARİH 30 MART
31 Mart Cuma günü ise kesin aday listesi Resmi Gazete’de yayımlanacak. Bu nedenle 30 Mart mesai bitimine kadar adaylıktan çekilmezse Muharrem İnce'nin ismi oy pusulasında yer alacak.