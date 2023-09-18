Adına “Eyşan”ı ekletti, dolandırıcılardan kurtulamadı

Yaklaşık 3 yıl önce isminin kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını belirten avukat Eyşan Esra Yılmaz, yaşadıklarını söyle anlattı:



“İsmime Eyşan’ı eklettim. ‘Eyşan Esra Yılmaz’ olarak anılıyorum. Şu anda da maalesef ismim dışında başka bir avukatın ismi kullanılarak resmim kullanılıyor. Benim avukat cüppeli bir resmin kullanılarak şahıslara ‘Hakkınızda tazminat davası açılmıştır. Anlaşma yoluna gidin. Ara buluculukta ya da uzlaştırmada’ gibi aramalar yapılıyor. Başka bir avukatın ismi kullanılarak resmim telefon profili üzerinden görüntülenerek şahıslara mesaj atılıyor. Ben bu konudan muzdaribim. Artık ne yapacağımı bilmiyorum. Yeniden bir hukuki süreç başlattık. Fotoğrafımın kullanılması sebebiyle birkaç kişi arama motorundan iletişim bilgilerimi bularak tarafıma ulaştı.”



Yılmaz, konuyla ilgili olarak hukuki süreç başlattığını da açıkladı.