Adına “Eyşan”ı ekletti, dolandırıcılardan kurtulamadı

Erzurum Barosu’na kayıtlı olan avukat ve ara bulucu Esra Yılmaz, internetten sipariş ettiği ürünleri kargodan teslim almayanların, kendi isminin kullanılarak dolandırıldığını tespit etti.
Esra Yılmaz, ismini kullananlar, kargosunu almayan kişileri arayıp haklarında icra takibi, cezai soruşturma başlatılacağını belirlenen parayı ödemeleri gerektiğini söylediklerini belirledi.
Yılmaz, bir taraftan hukuki işlem başlatırken diğer yandan da mahkemeye müracaat ederek adına Eyşan’ı ekletti.
Eyşan Esra Yılmaz olarak mesleğini sürdüren avukat, yine dolandırıcıların hedefi oldu.
Yılmaz’ın internet arama motorundaki işletme bilgilerinde yer alan cüppeli fotoğrafını kullanan dolandırıcılar, başka bir avukat ismiyle kişilere mesaj attı.
Dolandırıcıların verdikleri avukat ismini internet arama motorunda arayanlar, fotoğraftan avukat Eyşan Esra Yılmaz’ın profil bilgilerine ulaştı.
İnternetteki işletme bilgilerinden kendisini arayanları dinleyen Yılmaz, fotoğrafının dolandırıcılık olayında kullanıldığını tesit etti.
Kendisini arayanları konuyla ilgili bilgilendiren Yılmaz, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na da şikayette bulundu.
Yaklaşık 3 yıl önce isminin kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını belirten avukat Eyşan Esra Yılmaz, yaşadıklarını söyle anlattı:
“İsmime Eyşan’ı eklettim. ‘Eyşan Esra Yılmaz’ olarak anılıyorum. Şu anda da maalesef ismim dışında başka bir avukatın ismi kullanılarak resmim kullanılıyor. Benim avukat cüppeli bir resmin kullanılarak şahıslara ‘Hakkınızda tazminat davası açılmıştır. Anlaşma yoluna gidin. Ara buluculukta ya da uzlaştırmada’ gibi aramalar yapılıyor. Başka bir avukatın ismi kullanılarak resmim telefon profili üzerinden görüntülenerek şahıslara mesaj atılıyor. Ben bu konudan muzdaribim. Artık ne yapacağımı bilmiyorum. Yeniden bir hukuki süreç başlattık. Fotoğrafımın kullanılması sebebiyle birkaç kişi arama motorundan iletişim bilgilerimi bularak tarafıma ulaştı.”
Yılmaz, konuyla ilgili olarak hukuki süreç başlattığını da açıkladı.
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