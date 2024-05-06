Polis el koydu, silahlar "Teşkilat"ın çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul'da yunus ekipleri tarafından ele geçirilen silahlara ait olduğu iddia edilen fotoğrafa ilişkin açıklama yaptı.

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından 4 Mayıs'ta Sarıyer Harp Akademileri kavşağında uygulama gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, şüphe üzerine durdurulan bir aracın bagajında kurusıkı ve airsoft olarak tabir edilen film ve dizi çekimlerinde kullanılan çeşitli modellerde 141 uzun namlulu silah ve çeşitli mühimmatlar ele geçirildiği aktarıldı.

