Adıyaman'da 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçlamasıyla hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. isimli şahsı yakaladı.



Gözaltına alınan şahsa yapılan üst aramasında 135 gram bonzai, 6 gram sentetik cannobiond uyuşturucu hammaddesi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 bin 810 TL değerinde uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.



Uyuşturucu maddeleri ve paralar muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şahıs İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği Adıyaman Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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