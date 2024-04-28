Çukura düşüp can verdi, Edanur'un cenazesi teslim edilemedi

"BABASININ DNA TESTİNİ BEKLİYORLAR"



Kimliği olmadığı öğrenilen anne Nurcan Gezer, "Yabancı şubeden dün bırakıldım. Bırakmıyorlardı beni, çocuğum öldüğü için bıraktılar. 12 gün izin verdiler bana, 12 gün sonra teslim olmaya geri gidecekmişim. Çocuğumun babası Türk vatandaşı. Adli Tıp çocuğumun cenazesini bana vermiyor. Babasının alabilmesi için de DNA testi lazım." dedi.



"ATLADIM BEN KURTARDIM"



Edanur’u düştüğü çukurdan çıkaran akrabası Selçuk Yaşar "Onların en ağır cezası neyse almasını istiyoruz. Sonradan kapatmışlar orayı her şeyi boşaltmışlar. Ben atladım, ben kendim kurtardım onu. Güvenlik beni çağırdı 'Atlama içeri' dedi. Hiç dinlemedim atladım içeriye kendimle çocuğu çıkardım oradan. Kucağıma aldığımda zaten gitmişti. Çukur baya derindi. Orayı çevirmeleri gerekiyordu. Hiçbir şey yoktu orada su kapatmış üstünü. Bakın ailesi ne durumda perişan. Cenazeyi kendi çocuğunun cenazesini kaldıramıyor böyle bir şey olabilir mi" şeklinde konuştu.