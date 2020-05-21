Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki karantina kaldırıldı

Adıyaman Gölbaşı'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina uygulaması sona erdi.

Anadolu Ajansı 21.05.2020 - 10:40 | Son Güncelleme : 21.05.2020 - 10:41

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde karantina sessizliği

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde karantina sessizliği

Adıyaman'da Gölbaşı Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Covid-19'un yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak için 6 Mayıs'ta Gölbaşı ilçesinin karantinaya alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "14 günlük karantinanın ardından Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sağlık kontrollerinde olumsuz bir duruma rastlanmadığı için ilçedeki karantina uygulaması, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugün itibarıyla sonlandırıldı" ifadesi kullanıldı.

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