Adliyeden çalınan 6 kilo kokain soruşturması: “Adli emanate ‘içici’ memur verildi”

Antalya Adliyesi Adli Emanet Memurluğu’nda 6 kilo kokainin kaybolmasına yönelik soruşturmanın yanı sıra yine Adli Emanet Memurluğu’ndan uyuşturucu madde çıkarıldığına yönelik ihbara ilişkin soruşturma dosyaları birleştirildi.



Soruşturma kapsamında 30 Ağustos’ta Özlem Özabay, Sedef Sayan, Enes Y., Soner Ş., Tarık P., Ayşe Ç., Kubilay D., Sait K., Ali C., Cumhur U., Ali A. ve Aydın Adil A. gözaltına alındı.



Ayşe Ç. ifadesinde, “Adli Emanet Memurluğu’nda görevli Gençay Hacı Aytan’ın uyuşturucu madde kullandığını biliyordum. Şahsın esrar içtiğine defalarca şahit oldum. Kokain kullandığına denk gelmedim.” dedi.



ADLİ EMANET ÇALIŞANLARI TUTUKLANDI



Şüphelilerden Ayşe Ç., Kubilay D., Sait K., Ali C., Cumhur U., Ali A. ve Aydın Adil A. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Enes Y., Tarık P. ve Soner Ş., adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Soruşturma sürecinde Enes Y. ve Tarık P’nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi.



Adli emanet çalışanları Özlem Özabay ile Sedef Sayan ise tutuklandı.



Ayrıca 10 Haziran’da Koray Güneş ve arkadaşları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Serhat Ç. ve Ensar B’nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından yakalandığı, tutuksuz yargılanmasına karar verildiği öğrenildi.



İDDİANAME İADE EDİLDİ



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından eksiklikler nedeniyle iade edildi.



“SORUŞTURMA AŞIRI UZUN SÜRDÜ”



Gençay Hacı Aytan ve Sedef Sayan’ın avukatı Ayşen Alkan, soruşturmanın 11 aydır devam ettiğini belirterek, bu sürenin çok uzun olduğunu, soruşturmanın tamamlanıp yargılamaya başlanılması gerektiğini söyledi.



Alkan, “Şüpheli Gençay Hacı Aytan 29 Nisan 2023’ten itibaren tutuklu. Diğer müvekkilim Sedef de aynı şekilde. Soruşturma aşaması aşırı uzun sürdü. Müvekkillerim bu aşamada çok hak kaybına maruz kaldı. Savunma hakları dosyanın gizli yürütülmesi nedeniyle ellerinden alınmıştır. Bu süreci ne kadar hızlandırmaya çalışsak da müvekkillerim gerekli bilgileri verip, elinden gelen her şeyi yaptı. Ama elimizde olmayan sebepler nedeniyle bu süreç aşırı uzadı.” dedi.



“BU DOSYAYI 2-3 MEMUR ÜZERİNE BIRAKALIM DÜŞÜNCESİ”



“İddia edildiği gibi emanetten çalındıysa, emanetin sorumluları ile ilgili herhangi bir soruşturma yürütülmedi. Bununla ilgili bir soruşturmanın olmadığı bilgisini edindik.” diyen avukat Alkan, “Antalya Adliyesi'nde emanet gibi önemli bir yerin korunamaması ve oradan 6 kilo kokain çalındığı iddia edilerek, bunun sadece oradaki çalışan memurun üzerine atılmaya çalışılması, hukuka ve usule çok aykırı. Çünkü müvekkilim Gençay Hacı Aytan zaten içici.” ifadelerini kullandı.



Alkan şöyle devam etti:



“Adliyede herkes müvekkilimin içici olduğunu biliyormuş. İçici bir memurun emanete verilmesi, emanetteki sorumluların o memurun içici olduğunu bilmesine rağmen, orada görevinin devam ettirilmesi belli usulsüzlüklerin üstünün kapatılmaya çalışıldığının göstergesi. Dosyayı sadece 2-3 memur üzerine bırakalım, kapatalım düşüncesi olmamalı. Gerçekten suçlular kimse tespit edilmeli. Yargılamanın o şekilde yapılması gerektiğini düşünüyoruz.”

