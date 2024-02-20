AFAD Adana deprem konutları kura çekimi saat kaçta? Deprem konutlarının hak sahipleri belirleniyor

6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen deprem konutları çekilen kuralarının ardından hak sahiplerine teslim ediliyor. Depremden etkilenen illerden biri olan Adana'da inşa edilen konutların kura tarihi belli oldu.

Kura çekim tarihi ve saatini duyuran AFAD, sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Asrın felaketinden, asrın birlikteliğine!



Devlet-Millet birlikteliği ile yaraları sarıyor; afetzede vatandaşlarımızı güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşturmaya devam ediyoruz.



Adana ilimizde yapımı hızla devam eden; 3.326 konutun ilk etabı ola 1.589 konut Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sn. Mehmet Özhaseki ’nin teşrifleri ile hak sahiplerine teslim ediliyor." ifadelerini kullandı.