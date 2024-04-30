Gaziantep'te feci kaza: Astsubay öldü, 17 yaralı

Gaziantep’te yolcu midibüsünün devrildiği kazada astsubay hayatını kaybederken 17 kişi yaralandı.

Gaziantep'te feci kaza: Astsubay öldü, 17 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep- Nurdağı kara yolu üzerindeki Çayıroba Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Nurdağı'ndan Gaziantep'e gelen Halil Aslan yönetimindeki yolcu midibüsü bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde midibüsteki yolculardan Hakkari'de görevli olduğu belirtilen astsubayın hayatını kaybettiği belirlendi.

17 YOLCU HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralanan sürücü ile 16 yolcu ise ilk müdahale sonrası ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen astsubayın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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