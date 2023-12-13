Afgan çobanın kaçırdığı 14 yaşındaki kız ve bebeği bulundu

2 yıl önce televizyonlara konu olan 12 yaşındaki Manisalı bir kız çocuğu, çiftliğin afgan çalışanı tarafından kaçırılarak İran'a götürülmüştü. Küçük kız, Interpol'ün de devreye girmesiyle Türkiye'ye getirildi. Bu süreçte istismara uğradığı ve bir çocuk doğurduğu anlaşılan kız ve 1 yaşındaki çocuğu devlet koruması altına alındı.

Afgan çobanın kaçırdığı 14 yaşındaki kız ve bebeği bulundu

2021 yılında 12 yaşında olan D.N.B. iddiaya göre 8 Nisan 2021'de Manisa'da ailesiyle birlikte yaşadığı evden çıktı ve bir daha dönmedi.

Küçük kızın çiftlikte kaçak çalışan Afganistanlı 22 yaşındaki Nagıp Cahit Yusufi tarafından kaçırıldığını anlaşıldı. Manisa İl, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ile Interpol'ün araştırmasıyla kız 'da bulundu.

14 yaşına gelen D.N.B., oğluyla birlikte 'ye getirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın himayesine alındı.

DURUMLARI İYİ

D.N.B. ve bebeğinin durumunun iyi olduğu, sağlıklı gelişimleri için sosyal hizmetlerden faydalandırılacakları belirtildi.

Kızı kaçıran ve istismar eden Nagıp Cahit Yusufi'nin İran makamları tarafından 'a sınır dışı edildiği öğrenildi.

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