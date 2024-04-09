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Afyonkarahisar'da kaçak kazıya suçüstü: 6 gözaltı

Afyonkarahisar'da yaptıkları kaçak kazı ile define arayan 6 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Afyonkarahisar'da kaçak kazıya suçüstü: 6 gözaltı

'ın Emirdağ ilçesi Gelincik köyü yakınlarında devriye gezen jandarma ekipleri park halinde bir aracın olduğunu fark etti.

Ardından bölgede inceleme yapan ekipler 6 kişinin kaçak kazı ile define aradıklarını tespit etti.

Ardından ekipler tarafından gözaltına alınarak kimlik sorgulamaları yapılan şahısların isimlerinin T.Y., H.A., M.Ç., M.Ö., E.S. ve C.E., olduğu belirlendi.

Sonrasında araçta arama yapan ekipler ise 1 adet dedektör ele geçirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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