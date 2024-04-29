Muğla'da traktör kazası: 1 ölü

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Yeşilbağcılar Mahallesi'nde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Muğla'da traktör kazası: 1 ölü

Kaza, 67 yaşındaki Ali Çine'nin tarlayı sürdüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda meydana geldi.

Traktörün takla atmasıyla yaşanan kaza, çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, traktörün altında kalan Ali Çine'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaşamını yitiren Çine'nin cesedi, otopsi için Yerkesik Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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