Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Rize'de kontrolden çıkan bir otomobil ağaca çarptı. Kazada yola fırlayan sürücü hayatını kaybetti.

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

’de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Dağsu Mahallesi’nde Yaşar Çakar’ın (53) kullandığı araç, yol kenarındaki yamaca ve ardından ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan Çakar, yol kenarına savruldu. Çevredeki vatandaşlar kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çakar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çakar’ın cansız bedeni cenaze aracıyla Rize Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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