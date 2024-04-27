Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Nisan 2024

Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 19°. Yarın için Bursa hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 20°. 30 Nisan 2024 Salı Bursa hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°. 1 Mayıs 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 20°.
Bugün
19/
10
Yarın
20/
11
Salı
21/
12
Çarşamba
20/
12
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