Ağaçlık alandaki yangın köprü trafiğini kilitledi

İstanbul Üsküdar'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınındaki ağaçlık alanda çıkan yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



Alınan bilgiye göre D-100 Karayolu'nun Ankara istikametindeki yol kenarında bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yanan yerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kenarındaki alanda bulunması dolayısıyla D-100 Karayolu'nun Ankara yönündeki trafik akışında aksama yaşanıyor.



Kent genelinde trafik yoğunluğu saat 17.35 itibariyle yüzde 65 seviyesinde bulunuyor.

