Ağaçlık alandaki yangın köprü trafiğini kilitledi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınında ağaçlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin sevk edildiği yangın trafikte aksaklık yaşatıyor.

Anadolu Ajansı - DHA 17.09.2021 - 17:34 | Son Güncelleme : 17.09.2021 - 17:38

Ağaçlık alandaki yangın köprü trafiğini kilitledi

İstanbul Üsküdar'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınındaki ağaçlık alanda çıkan yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre D-100 Karayolu'nun Ankara istikametindeki yol kenarında bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yanan yerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kenarındaki alanda bulunması dolayısıyla D-100 Karayolu'nun Ankara yönündeki trafik akışında aksama yaşanıyor.

Kent genelinde trafik yoğunluğu saat 17.35 itibariyle yüzde 65 seviyesinde bulunuyor.

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