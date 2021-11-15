Ağır ceza hakimi Ümit Demirhan corona virüse yenildi

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ümit Demirhan, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle vefat etti.



Yaklaşık 2 aydır Erzurum Şehir Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören Demirhan, yaşam mücadelesini kaybetti.



Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile şubatta Erzurum’a atanan Demirhan için yarın Erzurum Adalet Sarayı'nda tören düzenlenecek.



Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun sosyal medya hesabından Demirhan için başsağlığı mesajı yayımlandı.

