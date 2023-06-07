Aile Diş Hekimliği uygulaması nedir?

"Randevular, MHRS üzerinden alınabilecek"



Aile Diş Hekimliği modeli, gerek tedavi kapsamı, gerek sevk zincirinin sağlanmış olması ve kurumlar arası koordinasyonu, gerekse bilgi sistemleri altyapısı ve kontrol mekanizmaları ile dünyadaki benzer uygulamalara örnek teşkil ediyor.



Sosyal devlet politikasını pekiştiren önemli bir adım olan Aile Diş Hekimliği modelinin, 2023 yılı içerisinde Türkiye genelinde hayata geçirilmesi planlanıyor.



Modelin, Türkiye genelinde yaygınlaştırılması için altyapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında, randevular Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınabilecek.



Sistemle ayrıca ebeveynler, 0-12 yaş arası çocuklarının tüm ağız ve diş sağlığı tarama sonuçları ve takip randevularını e-Nabız üzerinden görüntüleyebilecek. Bu sayede çocuklarda oluşabilecek diş problemleri erken dönemde tedavi edilebilecek.