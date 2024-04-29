Manisa'da vahşet: Eşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen 24 yaşındaki Hamza Demirkıran, 2 çocuğu odalarında uyuduğu sırada eşi Buse Demirkıran’ı av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra oturduğu 2 katlı binanın çatı katına çıkıp aynı silahla intihar etti.

Manisa'da vahşet: Eşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti

Olay, saat 01.30 sıralarında Alaşehir Yeni Mahalle Mahallesi Bozdağ Sokak No 48’deki iki katlı binada meydana geldi.

Geçimini hurda toplayarak sağlayan ve bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Hamza Demirkıran, iddiaya göre yatak odasında eşi Buse Demirkıran’a av tüfeğiyle ateş etti. Ardından oturduğu binanın çatı katına çıkan Hamza Demirkıran, bu kez aynı silahla kendisini başından vurdu.

Manisa'da vahşet: Eşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti - 1

Silah sesleri mahallede endişe yaratırken, vatandaşların ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekipleri 1,5 ve 4 yaşında iki erkek çocuğu bulunan anne Demirkarın’ı yatak odasında, eşini ise çatı katında kanlar içerisinde yatarken buldu.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde anne ve babanın hayatını kaybettiği belirlendi. Gürültü üzerine uyanan çocuklar ise olayından ardından eve gelen yakınlarına tarafından evden uzaklaştırıldı. İncelemenin ardından çiftin cenazesi Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayı haber alınca eve gelen Hamza Demirkıran’ın amcasının oğlu Nurullah Demirkıran, kuzeninin psikolojik tedavi gördüğünü belirterek, “Hamza’nın psikolojik sorunları vardı, psikolojisi bozuktu, tedavi görüyordu. Eline tüfeği alıp, yatak odasına gidiyor hanımını öldürüyor. Daha sonra yukarıya çıkarak, kendisini öldürüyor” dedi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tokat'ta minibüsle çarpışan motosikletli öldü

Tokat'ta minibüsle çarpışan motosikletli öldü

Bodrum'da kedi ve köpek katliamı

Bodrum'da kedi ve köpek katliamı

Midesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Midesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Yalova'da yangın: 4 daire küle döndü

Yalova'da yangın: 4 daire küle döndü

İzmir'de otomobil tarlaya devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'de otomobil tarlaya devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

Hırsızı çaldığı ürünlerin alarmları ele verdi

Hırsızı çaldığı ürünlerin alarmları ele verdi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...