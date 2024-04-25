Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "otizmli gence şiddet uygulayan bakıcıya" cezayı az buldu

Mersin'de yatılı özel bir merkezdeki bakıcının yüzde 94 otizm raporu olan bir gence şiddet uyguladığı iddiası üzerine gencin ailesi şikayetçi oldu. Savcılık ilk duruşmada "basit yaralama" suçundan hakim karşısına çıkan sanığın tahliyesini istedi.



Edinilen bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine Bakanlık davaya müdahil oldu. Bakıcının "basit yaralama" değil, "eziyet" suçundan yargılanmasını talep eden Bakanlık, şahsın tutuklanmasını da istedi.



Karar duruşmasında ise mahkeme bakıcıya yaralamadan 8 ay verirken kişinin beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumundan dolayı cezayı 12 aya çıkardı. Cezada indirim uygulanmazken, "eziyet" suçundan cezalandırılmaya yönelik şartlar oluşmadığı gerekçesiyle bu talep reddedildi.



Bunun üzerine Bakanlığın cezayı yeterli bulmadığı, karara itiraz ederek bir üst mahkemeye başvuracağı öğrenildi.



NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun