Aileler şikayetini geri çekti, 6 işçinin öldüğü kazada tutuklu kalmadı

Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.



Duruşmaya tutuklu sanıklar İrfan Kasırga, Muhammet Yolçi, Emrullah Yolçi, tutuksuz sanıklar, müştekiler ve aileleri ile avukatlar katıldı. Firari Savaş Akkaya ise duruşmaya katılmadı.



5 AİLE ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ



Mahkeme başkanı, olayda ölen işçilerden Ali Şükrü Duru’nun ailesi haricinde diğer mağdurların şikayetlerinden vazgeçtiklerini belirtti.



Duruşmada söz alan ailenin avukatı, şikayetlerini yineledi.



Söz verilen tutuklu sanıklar ise beraatlerini talep etti.



Tutuksuz sanıklardan A.E, “Ailelere başsağlığı diliyorum. İlk günden bugüne hep hayatını kaybedenlerle helalleşmeye çalıştık. Bugüne kadar 5 aileyle helalleştik. İlk celsede avukatımız yüzünden ortalık gerildi. Zaten onu da azlettik. Kimsenin ne suç aldığına bakmıyorum. En başından beri tek istediğim ailelerle helalleşmek.” dedi.



KARAR AÇIKLANDI, TUTUKLU KALMADI



Savunmaların ardından ara karar açıklandı.



Heyet, tutuklu sanıklar İrfan Kasırga, Emrullah Yolçi ve Muhammet Yolçi’nin yurt dışı çıkış tedbiriyle adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verip duruşmayı, 26 Ocak’a erteledi.