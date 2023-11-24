Aileler şikayetini geri çekti, 6 işçinin öldüğü kazada tutuklu kalmadı

İzmir’deki bir inşaatta yaşanan 6 ölümlü iş kazasına ilişkin davada 5 aile şikayetini geri çekti. Şikayetlerin geri çekilmesiyle birlikte, tutuklu 3 sanık da tahliye edildi. Davanın tutuksuz sanıklarından A.E., “Bugüne kadar 5 aileyle helalleştik. En başından beri tek istediğim ailelerle helalleşmek.” dedi.

Aileler şikayetini geri çekti, 6 işçinin öldüğü kazada tutuklu kalmadı

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Bornova’da geçen yıl 30 Aralık günü inşaat vincinin devrilmesi sonucu 6 işçi öldü, 3 işçi de yaralandı.

Olayın ardından inşaat firmasının sahibi Emrullah Yolçi, şantiye şefi Muhammet Yolçi, iş güvenliği sorumlusu Fırat Kamil Aydın ile vinç sahibi İrfan Kasırga, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

İlerleyen süreçte İrfan Kasırga ve Fırat Kamil Aydın tahliye edilirken, şüphelilerden Naci Özel ise tutuklandı.

15 YIL HAPİS TALEBİ

Yürütülen soruşturmanın ardından 3’ü tutuklu 7 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Sanıklar hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Aileler şikayetini geri çekti, 6 işçinin öldüğü kazada tutuklu kalmadı - 1

Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Duruşmaya tutuklu sanıklar İrfan Kasırga, Muhammet Yolçi, Emrullah Yolçi, tutuksuz sanıklar, müştekiler ve aileleri ile avukatlar katıldı. Firari Savaş Akkaya ise duruşmaya katılmadı.

5 AİLE ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Mahkeme başkanı, olayda ölen işçilerden Ali Şükrü Duru’nun ailesi haricinde diğer mağdurların şikayetlerinden vazgeçtiklerini belirtti.

Duruşmada söz alan ailenin avukatı, şikayetlerini yineledi.

Söz verilen tutuklu sanıklar ise beraatlerini talep etti.

Tutuksuz sanıklardan A.E, “Ailelere başsağlığı diliyorum. İlk günden bugüne hep hayatını kaybedenlerle helalleşmeye çalıştık. Bugüne kadar 5 aileyle helalleştik. İlk celsede avukatımız yüzünden ortalık gerildi. Zaten onu da azlettik. Kimsenin ne suç aldığına bakmıyorum. En başından beri tek istediğim ailelerle helalleşmek.” dedi.

KARAR AÇIKLANDI, TUTUKLU KALMADI

Savunmaların ardından ara karar açıklandı.

Heyet, tutuklu sanıklar İrfan Kasırga, Emrullah Yolçi ve Muhammet Yolçi’nin yurt dışı çıkış tedbiriyle adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verip duruşmayı, 26 Ocak’a erteledi.

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