"ÇOCUKLARI AİLELERİNDEN ALIP KULLANIYOR"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 151 sayfalık iddianamede mağdur çocukların anlatımlarına yer verildi. Mağdur çocuklardan T.Ş. sanık Zoroğlu’nun kendisine Ketamin verdiğini söyleyerek “Annem ile ilgili ne anlattığımı tam hatırlamıyorum, o zaman ilaç yüzünden kafam kötüydü. O zaman anlattıklarım aslında doktorun durduk yere ortaya çıkardığı bir şey. Bu doktor benim gibi DKB hastalarını bulup bazı evlere kapatıyor. Olmayan şeylerle ilgili suçlamalarda bulunuyor ve çocukları ailelerinden ayırıp kullanıyor. Mesela beni bir eve kapatmıştı, orada 2 tane kız vardı 18 ve 19 yaşlarında. Birinin adı B. diğerinin adı ise N.’ydi. Bu kızlar doktorun babasının evindeydi” şeklinde anlatımda bulunduğu iddianamede kaydedildi.

“İLAÇLARI KAÇAK OLARAK GETİRİYORLARDI”



Mağdur E.C. ise “DKB tanısı koydu ve her hafta gelmemi istedi. Sonrasında bana burnumdan bir ilaç vermeye başladı. İsmi Ketamin’miş. Kullanmaya başladığım zamanlarda biraz mayhoş gibi oluyordum. İki burnuma da 3-4 defa sıkıyordu. Bu ilaçları kaçak olarak getiriyorlardı. Bir süre sonra bana fısfısın pek etki etmediğini görünce iğne kullanmaya başlayacağını söyledi. Ben fısfıs kullandığım dönemde taciz olaylarına girmeye çalışıyordu. Biz fısfısı 4-5 kez kullandıktan sonra Ketamin ile iğne vurmaya başladı. Bu iğneyi Süleyman Salih Zoroğlu yapıyordu. İlk kullandığımda kendimi kötü hissetmiyordum çünkü dozunu az kullanmaya başlamıştı. Ama zamanla dozunu artırmıştı. Ben koltukta uzanıyordum ama ne konuştuğumu hatırlamıyorum. Süleyman doktor, ses ve görüntü kaydına alıyordu. Ben dinlediğim zaman ne konuştuğumuzu hatırlıyordum. Sonradan dinlediğim kayıtlarda ‘Sana mı dokundu?’ gibisinden sorup, olmasa bile oluyormuş gibi bir etki vermeye başlıyordu” ifadelerini kullandı.

“BABAMLA GÖRÜŞMEME ASLA İZİN VERMİYORDU"



Mağdur E.C. beyanının devamında, "Ben sık sık Ketamin isimli ilacı kullanmaya başladıktan sonra artık kendimi kaybetmeye başlamıştım. Ben artık krizlerin bitmesi için her şeyi yapmaya hazırdım. 20 kilo vermiştim. Babamla görüşmeme asla izin vermiyordu, ‘Onunla görüşmeyeceksin sana bunları bunları yaptı’ diye söylüyordu. Bunları bana Ketaminliyken söylüyordu. Ben Ketaminliyken dediklerimin çoğunu hatırlamıyordum ama bir yerden sonra kendime geldiğimde hatırlamaya başladım. Bana hipnoz etkisindeyken ‘Evet E. sen bunları yaşadın, bunları annen ve ağabeyin de biliyormuş ama seni umursamamışlar’ diye söylüyordu“ dedi.