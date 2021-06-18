AK Parti binasına molotoflu saldırı

Alınan bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Zirve Mahallesi Orman Caddesi'ndeki Hani İlçe Başkanlığına molotofkokteylli saldırı düzenlendi.



Saldırı esnasında bazı partililerin içeride olduğu ancak kimsenin yaralanmadığı öğrenilirken, parti binasında hasar oluştu.



Saldırının ardından polislerin yaptığı çalışmayla molotofkokteylini atan M.E. ile ona gözcülük yapan Ş.B. tespit edilerek gözaltına alındı. M.E'nin, terör örgütü PKK'ya katılım yapmak isterken yakalandığı ve terör örgütü propagandası yapmaktan poliste kaydı olduğu öğrenildi.

ŞENTOP: TERÖR SALDIRISINI KINIYORUM



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından saldırıya tepki gösterdi:



"Diyarbakır'ın Hani ilçesinde AK Parti binasına gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyorum. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen provokasyonlara karşı milletimiz dikkatle, birlik ve beraberliğimizi güçlü kılarak en güzel cevabı verecektir."

ÇELİK: HER TÜRLÜ PROVOKASYONU YENECEK GÜCE SAHİBİZ

Sosyal medyadan açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Partimizin Diyarbakır Hani İlçe binasına yönelik saldırıyı lanetliyoruz." dedi.



Her türlü provakasyonu yenecek güce sahip olduklarını belirten Çelik, AK Parti dimdik ayaktadır. Ak Parti Diyarbakır teşkilatı dimdik ayaktadır. Ak Parti Hani ilçe teşkilatı dimdik ayaktadır." dedi.



KURTULMUŞ: ARKASINDAKİ ŞER ODAKLARINI LANETLEİYORUM

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından, "Diyarbakır Hani ilçe binamıza yönelik terör saldırısını ve arkasındaki şer odaklarını lanetliyorum. Aziz milletimizin birlik ve beraberliğini hiçbir sinsi oyun bozamayacaktır." mesajını paylaştı.