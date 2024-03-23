AK Parti büyük Ankara mitingi nerede, saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimi öncesi büyük mitinglerinden birini bugün Ankara'da gerçekleştirecek. Başkent Millet Bahçesi'ndeki miting öncesi hazırlıklar tamamlandı.

MİTİNG SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Miting saat 14.00'da başlayacak. Başkan Erdoğan mesajlarında Türkiye Yüzyılında "Gerçek Belediyecilik" vurgusu yapacak..



Miting için Ankara’ya bağlı 25 ilçeden de katılım bekleniyor.

MİLLET BAHÇESİ NEREDE?

Ankara'da eski hipodrom alanında inşa edilen Millet Bahçesi, 700 bin metre kare alana kuruldu. Konya yolu sınır olmak üzere, doğuda Sıhhiye Meydanı'na ve kuzey tarafında Ulus Heykel Meydanı'na kadar devam ediyor.