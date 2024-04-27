Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Nisan 2024

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 25°. Yarın için Ankara hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°. 30 Nisan 2024 Salı Ankara hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°. 1 Mayıs 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°.
Bugün
25/
16
Yarın
21/
12
Salı
21/
12
Çarşamba
21/
15
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Hava Durumu
- Ankara Hava Durumu