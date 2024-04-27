Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Nisan 2024

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 25°. Yarın için Ankara hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°. 30 Nisan 2024 Salı Ankara hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°. 1 Mayıs 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°.