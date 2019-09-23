AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, canlı yayında NTV Ankara Muhabiri Özgür Akbaş'ın sorularını yanıtladı.



Yeni yargı paketi... Bunun devamı da gelecek. 38 maddeden oluşuyor. MHP'ye ve CHP'ye iletildi. Nasıl görüyorsunuz bu düzenlemeyi? Reform paketi olarak değerlendirebilir miyiz?

Türkiye çok zorlu süreçler yaşadı. Yargı da çok tartışılan bir husus olarak öne çıkar. Siyasette en çok yargı tartışılmıştır. Bu tartışmalardan kurtulmanın yolu demokrasinin daha oturması Türkiye'nin normalleşmesi. Bir ülke sınamalarla karşı karşıya kalıyorsa orada tartışmaların olmasını da kaçınılmaz görmek lazım.

İlk paket geldi daha sonra yeni paketler de gelecek. Başlık olarak istinaflar kurulmuştu bunlarla birlikte 5 yılın altındaki cezalar Yargıtay'a gitmiyordu. İstinaflara giden kararların yargısal içtihatları bakımından da değerlerdirilmesini hedefleyen bir amaçla istinaftaki bir takım davaların da Yargıtay'a gitmesinin yolunu açıyoruz. Fikir özgürlüğüne ilişkin, uzun tutukluluk sürelerine ilişkin düzenleme var. Usül ekonomisi getirmek çok hızlı bir şekilde yargılamayı sağlamak. Hızlı yargılamayı esas alan... Savcı sanığa anlaşma önerebilecek. Türkiye'de çok anlaşmazlıklar var insanlar arasında. Avukatlara ilişkin bir düzenleme var. Muhalefetin görüşlerini almak istiyoruz. Rasyonel temelde görelim. Askerlik en önemli düzenlemelerden birisiydi. İlgili ilgisiz gibi hiç kimse ayırt edilemez. Herkes konuyla ilgili. Muhalefetle anlaşma imkanını sonuna kadar kullanacağız.

Muhalefe süre verildi mi? Ekim ayında komisyonda görüşülmesi gerektiğni ifade etmiştiniz.



Zaten maddeler ortada metin de belli. Çok uzun süreler gerektirecek bir şey değil. Muhaelefetin de kısa sürede değerlendirmesini ümit ediyoruz.

Yargı paketi gündeme geldiğinde en çok konuşulan konulardan bir tanesi aftı. Yargı paketiyle birlikte af mı geliyor? Çünkü MHP'nin de bu yönde bir kanun teklifi var Meclis Başkanlığı'na sunduğu. Ama 38 maddelik düzenlemede ceza infaz indirimi ile ilgili bir düzenleme yer almadı. Bu konuda AK Parti ne düşünüyor?

Bu tür konuları konuşmayacaksın yapacaksın. Bu tür işlere ilişkin yaklaşım varsa hızlı bir şekilde yapmak lazım çok konuşmamak lazım. Bir af teklifi MHP tarafından Meclis'e sunulmuştu. Af değil ama infaz temelinde bir konu olarak ele alınabilir mi diye bir yaklaşım söz konusu. Çünkü Türkiye'deki infaz sistemi 2005 yılında bir hayli yukarılara çıkartılmış oran olarak artırılmış. Alınan cezaların daha fazla hapiste yatırılarak çekilmesi şeklindeki bir anlayışla ceza süreleri artırılmış. Islah edilme ve topluma yeniden kazandırılma konusu mühim. İnfaz sistemine ilişkin bir düzenleme olabilir şeklinde bir değerlendirme var.

Alternatifli bir düzenleme mi sunulacak muhalefete?

Çalışmanın mahiyetini muhalefetle paylaşacağız. Bunu en kısa sürede yapmayı planlıyoruz. Anlaşabilirsek en kısa sürede bunu yaparız. Cezaevlerindeki herkes bu tür düzenlemeyi bekler. Çok hassasiyet gösterilmesi gereken bir konu.

Şartlı ceza indirimi ve denetimli serbestliğin yeniden düzenlenmesi gibi bir süreç izleyeceğiz...

Toplumda ceza