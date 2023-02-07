AK Parti Milletvekili Yakup Taş enkaz altında hayatını kaybetti

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin Haberi Görüntüle

Son dakika haberi!

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesinin de Adıyaman'da enkaz altında olduğu öğrenilmişti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Yakup Taş'ın bulunduğu yere ulaşıldığını, kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı.

Ancak Taş'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

TAZİYE MESAJI

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, sosyal medya hesabından Taş'ın adına taziye mesajı yayımladı.

Yavuz, paylaşımında "AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Yakup TAŞ'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Rabbim vekilimize ve tüm deprem şehitlerimize rahmeti ile muamele eylesin. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.