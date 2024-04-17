AK Parti MKYK’da yoğun gündem | Yunanistan'a uyarı: Türkiye hiçbir şekilde müsaade etmeyecek

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Cumhurbaşkanımızın iç ve dış politikaya dönük değerlendirmeler oldu.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

Netanyahu ve ekibinin katliam siyaseti takip etmesiyle birlikte bölgedeki tansiyonun daha da yükseleceğini ifade etmiştik. Bir şekilde Netanyahu ve ekibi bölgesel bir savaş çıksın ve ABD dahil olsun diye riskli bir senaryonun peşinde koşmaktadır. Burada ABD dahil herkesin sağduyulu olması gerekmektedir.

Cumhurbaşkanımızla ilgili ithamların hiçbir gerçekliği yoktur. Siyasi hayatının her aşamasında sürdürdüğü çizgi bugün de devam etmektedir. 'Türkiye elinden geleni yapmıyor' şeklindeki değerlendirmeler doğru değil. Elimizden geleni tam kapasiteyle yapıyoruz. Filistin meselesi bizim için sıradan bir konu değildir, milli siyasetimizin bir parçasıdır.

Yunanistan'dan sıkıntılı bir adım atıldı. Çevre faaliyeti altında Ege Denizi'nde ve İyon Denizi'nde iki deniz parkı kurmayı planlıyorlar. Yunanistan'a bir kere daha diplomasi yolundan ayrılmaması gerektiğini ve bu çerçevede de deniz parkı eylemlerine Türkiye'nin hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğini söylüyoruz.

"EKONOMİ YÖNETİMİNE GÜVENİYORUZ"



Ekonomik programımızı yürüten bakanımız Mehmet Bey'le ilgili birtakım spekülasyonlar sosyal medyada dolaşıma sokuluyor. Bu konuda sayın Cumhurbaşkanımızın desteği tamdır. AK Parti olarak ekonomi yönetimine teşekkür ediyor, desteklediğimizi ifade ediyoruz.

SORU - CEVAP



Kabinede değişim olacak mı?

Yaptığımız çalışmalarda, seçimin sayısal sonuçlarını değerlendiriyoruz. Siyasal sonuçlarını değerlendirme aşamasına da geldik. Hangi tavrımızı vatandaşımız beğendiyse onu güçlendireceğiz.