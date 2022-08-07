AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a saldırıya tepki

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da gündemi değerlendirdi.



KARTAL CEMEVİ BAŞKANI'NA SALDIRI



Çelik, İstanbul'da Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a yönelik saldırıya şu sözlerle tepki gösterdi:



''Hemen provokasyon başladı. Ankara'da 3 cemevine saldırdılar. Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı'na saldırdılar. Biz bunların ne yapmak istediğini görüyoruz. Fitne siyasetine Cumhur İttifakı olarak müsaade etmeyeceğiz.''



Muhalefeti eleştiren Ömer Çelik, ''Terör siyasetine müsaade etmeyeceğiz. Öyle muhalefet partileri var ki dikkatle takip edin terör örgütüne söylemediğini milletin oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanı'na söylüyor. Terör örgütüne o kadar ağır laf söylemiyor'' diye konuştu.



YAŞ KARARLARINA ELEŞTİRİ TEPKİSİ



Çelik, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları sonrası CHP'den gelen eleştirilere de yanıt verdi.

AK Parti Sözcüsü, şunları söyledi:

'''Komutanlar liyakatli değil' diyor. Nereden biliyorsun? Sen CHP milletvekilisin, nereden biliyorsun liyakatli olmadığını? Geçen YAŞ'ta 'Liyakatli değil' dediniz, Türkiye operasyon üstüne operasyon yaptı.''



KARADENİZ'DE TAHIL KORİDORU



AK Parti Sözcüsü Çelik, Karadeniz'deki tahıl sevkiyatı ile ilgili de konuştu.



Çelik, "Eğer tahıl koridoru anlaşması gerçekleşmeseydi dünya büyük bir gıda kriziyle karşı karşıya kalacaktı. Bu yapılan büyük işler Türkiye'nin yeni ufuklara, hedeflere ulaşması için elzemdir'' dedi.

