AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a saldırıya tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'ın saldırıya uğramasına tepki gösterdi. Çelik, "Cumhur İttifakı olarak fitne siyasetine müsaade etmeyeceğiz" dedi. AK Parti Sözcüsü, Yüksek Askeri Şura kararları sonrası CHP'den gelen eleştiriye de yanıt verdi.

Haberler - NTV Haber 07.08.2022 - 15:04

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a saldırıya tepki

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KARTAL CEMEVİ BAŞKANI'NA SALDIRI

Çelik, İstanbul'da Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a yönelik saldırıya şu sözlerle tepki gösterdi:

''Hemen provokasyon başladı. Ankara'da 3 cemevine saldırdılar. Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı'na saldırdılar. Biz bunların ne yapmak istediğini görüyoruz. Fitne siyasetine Cumhur İttifakı olarak müsaade etmeyeceğiz.''

Muhalefeti eleştiren Ömer Çelik, ''Terör siyasetine müsaade etmeyeceğiz. Öyle muhalefet partileri var ki dikkatle takip edin terör örgütüne söylemediğini milletin oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanı'na söylüyor. Terör örgütüne o kadar ağır laf söylemiyor'' diye konuştu.

YAŞ KARARLARINA ELEŞTİRİ TEPKİSİ

Çelik, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları sonrası CHP'den gelen eleştirilere de yanıt verdi.

AK Parti Sözcüsü, şunları söyledi:

'''Komutanlar liyakatli değil' diyor. Nereden biliyorsun? Sen CHP milletvekilisin, nereden biliyorsun liyakatli olmadığını? Geçen YAŞ'ta 'Liyakatli değil' dediniz, operasyon üstüne operasyon yaptı.''

KARADENİZ'DE TAHIL KORİDORU

AK Parti Sözcüsü Çelik, Karadeniz'deki tahıl sevkiyatı ile ilgili de konuştu.

Çelik, "Eğer tahıl koridoru anlaşması gerçekleşmeseydi dünya büyük bir gıda kriziyle karşı karşıya kalacaktı. Bu yapılan büyük işler Türkiye'nin yeni ufuklara, hedeflere ulaşması için elzemdir'' dedi.

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