AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarına tepki göstererek ''Kandil'e karşı net tavır koyamayan Kılıçdaroğlu halen seçim sonuçlarının şaibeli olduğundan bahsediyor.'' dedi. Çelik, Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu sağlama almak için milli iradeye saldırdığını da belirtti.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü , Genel Başkanı 'nun seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Çelik, "Bu seçimin net ve tartışmasız sonucunda aziz milletimiz Cumhurbaşkanımızı yeniden seçmiştir, bu gerçeği anlamayan tek kişi Kılıçdaroğlu'dur." dedi.

Ömer Çelik, ''Yaptığı açıklamalarla zerre miktar demokrasi adabına sahip olmadığını da gördük. CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızın demokratik iradesini istismar etmeye devam ediyor. Bu iradeye saygı duymak yerine, kendi koltuğunu sağlama almak için çirkin sözlerle milli iradeye saldırıyor.'' ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü, "Terör odağı Kandil'in Cumhuriyeti yeniden kurma, siyasi özerklik, terörist başına imtiyazdan bahsettiği dönemde suskun kalan Kılıçdaroğlu'nun bugün söyledikleri siyaseten yok hükmündedir." dedi.

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