AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek ''Cumhurbaşkanlığı makamını ve devlet yönetimini 'karaktersiz' diyerek seviyesiz ifadelerle hedef almasını kınıyoruz'' dedi.

NTV Haber 30.03.2021 - 16:37

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki

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Kılıçdaroğlu'dan hükümete "işsizlik" eleştirisi

Kılıçdaroğlu'dan hükümete "işsizlik" eleştirisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Karaktersiz insanlar devleti yönetemezler" ifadesine tepki gösterdi.

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Ak Parti Sözcüsü Çelik, "Kılıçdaroğlu’nın Cumhurbaşkanlığı makamını ve devlet yönetimini 'karaktersiz' diyerek seviyesiz ifadelerle hedef almasını kınıyoruz" ifadesini kullandı.

"Milli iradeyi temsil eden makamları bu şekilde hedef almak, siyasi karakter kavramının ne olduğu konusunda bilgisizliğin beyan edilmesidir" diyen Çelik, devlet yönetimi hakkında bu şekilde konuşanların siyasi ahlak konusunda temel derslere ihtiyaç duyduğunu söyledi.

"Türkiye'nin hasımlarına ve teröre tek kelime etmeyen, bilakis hasımlarının dilini ve argümanlarını Türkçe seslendirenlerin, ülkemizin milli siyasetini yürüten Cumhurbaşkanlığı makamını kendilerine hedef bellemiş olması bir utanç verici bir durumdur" ifadesini kullanan Çelik, "Milli iradeyi temsil eden makamları bu şekilde hedef alanlarla siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

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