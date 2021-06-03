AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Nazım Hikmet paylaşımı

ntv.com.tr 03.06.2021 - 13:45
Çelik mesajında dünya edebiyatının en önemli şairlerinden Nazım Hikmet'ın Davet isimli şiirinden dizeler paylaştı.
AK Parti Sözcüsü mesajında "Edebiyatımızın usta ismi Nâzım Hikmet Ran’ı vefatının yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Nazım’ın vatandaşlığı AK Parti hükümetleri tarafından iade edildi" ifadelerini kullandı.
Nazım Hikmet Ran, 3 Haziran 1963'te Moskova'da hayatını kaybetmişti.
Edebiyatımızın usta ismi #NâzımHikmetRan’ı vefatının yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Nazım’ın vatandaşlığı Ak Parti hükümetleri tarafından iade edildi.— Ömer Çelik (@omerrcelik) June 3, 2021