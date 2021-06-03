AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Nazım Hikmet paylaşımı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şair Nazım Hikmet Ran'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

ntv.com.tr 03.06.2021 - 13:45

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Nazım Hikmet paylaşımı

Çelik mesajında dünya edebiyatının en önemli şairlerinden Nazım Hikmet'ın Davet isimli şiirinden dizeler paylaştı.

AK Parti Sözcüsü mesajında "Edebiyatımızın usta ismi Nâzım Hikmet Ran’ı vefatının yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Nazım’ın vatandaşlığı AK Parti hükümetleri tarafından iade edildi" ifadelerini kullandı.

Nazım Hikmet Ran, 3 Haziran 1963'te Moskova'da hayatını kaybetmişti.

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