AK Parti’de Büyük İstanbul Mitingi hazırlıkları: “Kutlu bir güne hazırlanıyoruz”

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından yarın Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek olan Büyük İstanbul Mitingi öncesinde Atatürk Havalimanı’nda bir basın toplantısı gerçekleştirildi.



Toplantıya AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’un yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Kadın Kolları İstanbul İl Başkanı Saliha Demirer de katıldı.



Basın toplantısında 76 gündür sahada olduklarını söyleyen Murat Kurum, “İnşallah 31 Mart‘ta kazanacağımız zafer öncesi yarın sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, buradaki tüm ilçe belediye başkanlarımızla, Cumhur İttifakımız ile birlikte Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde olacağız. 31 Mart’ın provasını yapacağımız, burada hep birlikte o coşkuyu, o birliği, beraberliği yaşayacağımız kutlu bir güne hazırlanıyoruz.” dedi.



“GÖREVİ DEVRALMAMIZA 7-8 GÜN KALDI”



“Heyecanlıyız çünkü artık görevi devralmamıza 7-8 gün kaldı. Vatandaşımız sabırsız, gittiğimiz her yerde kardeşlerimiz artık bu değişimin bir an önce olmasını istiyorlar.” ifadelerini kullanan Murat Kurum, Atatürk Havalimanı’nda yarın bir bayram havası yaşatmayı hedeflediklerini söyledi.



Kurum, “Bu şehri bize bırakılmış bir emanet gibi görüyoruz. Bu emanete gözümüz gibi sahip çıkacağımızı, burada meselenin İstanbul olduğunu, İstanbul’un geleceği olduğunu net bir şekilde ifade etmeye çalışıyoruz. Meydanlarda da söylediğimiz, burada da ifade edeceğimiz aslında İstanbul’umuzun geleceği olacak.” diye konuştu.



“Bu şehir şu süreçte çok yoruldu, bunaldı. Baktığınızda artık burada yaşamanın çile haline geldiği, deprem korkusunun her geçen gün arttığı, vatandaşlarımız burada yaşarken huzursuzluğunun ve güvensizliğinin arttığı bir ortamla karşı karşıyayız.” diyen Murat Kurum, şöyle devam etti:



“İlgisizlikten yorulmuş, sevgisizlikten yorulmuş bir İstanbul var. Bu ilgiyi ve sevgiyi yeniden kazanmak istiyor. İstanbul bu anlamda biraz Ayasofya, biraz Süleymaniye biraz da aslında burada yaşayan tüm medeniyetlerimizin , tüm kardeşlerimizin sevgiyle, hoşgörüyle yaşadığı bu manada hepimizin mutlu olduğu bir şehrimizdi. Biz o mutluluğu, huzuru istiyoruz. o huzuru da inşallah 31 Mart akşamı tüm İstanbullularla birlikte yeniden tesis edeceğiz. İstanbul’un özlediği hizmetlere, AK Parti ile başlamış olan sosyal belediyecilik hizmetlerine İstanbullu kardeşlerimizi yeniden kavuşturacağız.”

“MALIMIZ MÜLKÜMÜZ HER ŞEYİMİZ ORTADA”



Program sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurum, kendisine yöneltilen “Mal beyanınızda bulunan Kağıthane’deki evin projesine bakanlık döneminizde ÇED olumlu raporu verdiğiniz iddiası var. Bu konuda ne diyeceksiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi:



“Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak ülkenin her yatırımına, büyük olan tüm projelere ÇED raporu veririz. Siz bir şey bulamadığınız için, illa bir şey bulmak üzere çalışma yaptığınız için ne arasanız nafile, bulamayacaksınız. Bizim alnımız ak, malımız, mülkümüz her şeyimiz ortada. Bu ülkede 9 sene genel müdürlük yapmış, 5 sene Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapmış, milyarlarca liralık ihaleleri yapmış ve alnımızın akıyla milletimize vermiş olduğumuz sözleri tutmuş olan bir kardeşinizim. Bugün de İstanbul’da Cumhur İttifakı adayıyım. Bu gururla bu hizmetleri yapacağım. Bu gururlar inşallah 1 Nisan’da vatandaşımızın, İstanbul’umuzun hakkını, hukukunu koruyacağım. İstanbul’un parasını İstanbul’a harcayacağım. İstanbul’un kaynaklarını kendi geleceğim için harcamayacağım. İstanbul’un kaynaklarını israfı bitirdik deyip, tabelalara 500 milyon lira harcamayacağım. Balya balya fotoğraflarla, orada görüntülerle İstanbullulara bu üzüntüleri yaşatmayacağım. Dolayısıyla malımız mülkümüz her şeyimizle İstanbul’a hizmet edeceğiz.”



“HEMŞERİLERİMİZİ ATATÜRK HAVALİMANI’NA BEKLİYORUM”



AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise yarınki mitinge ilişkin yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ve İBB Başkan Adayımız Murat Kurum’un katılımlarıyla İstanbul’umuzda o coşkuyu, o heyecanı yaşayacağımız mitingi gerçekleştireceğiz. Tüm İstanbullu hemşerilerimizi yarın Atatürk Havalimanı’na bekliyorum.” dedi.