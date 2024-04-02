AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK bugün toplanacak

Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçti.

AK Parti kurulduğu 2001 yılından bu yana girdiği 18 seçimde ilk kez, birinci parti olamadı.



14'ü büyükşehir 35 belediye kazanan CHP, Türkiye genelinde en çok oyu alan parti oldu. AK parti ise oy oranında, ilk kez 2. sıraya geriledi.

AK Parti'nin 2019 seçimlerine göre, hem kazandığı belediye sayısı, hem de oy oranı düştü.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Türkiye genelinde 16 milyon 339 bin oy alan AK Parti yüzde 35,48'de kaldı. 2019'da 20 milyon 584 bin oyla yüzde 44,5 orana ulaşılmıştı.



5 yıl önce 15'i büyükşehir 39 belediye kazanan AK Parti, 31 Mart'ta 12'si büyükşehir 24 ilde yarışı önde tamamlayabildi.



Oy oranı yüzde 9, kazandığı belediye sayısı da 15 azaldı.

AK PARTİ MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak olağanüstü MYK toplantısında 31 Mart'taki yerel seçim sonuçları ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarını gelenek haline getirdiği balkon konuşmasında değerlendirmişti.

"İstediğimiz sonucu alamadık." diyen Erdoğan, seçim sonuçlarını masaya yatırıp gerekli müdahaleleri yapacaklarını vurgulamıştı.