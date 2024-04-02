ÖMER ÇELİK: PARTİMİZE DÖNÜK MESAJLARI NET ŞEKİLDE OKUYACAĞIZ



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MYK toplantısının tek gündeminin seçim olduğunu söyleyen Ömer Çelik, “Önemli bir seçim sürecini Türkiye genel seçim ve yerel seçim olarak tamamlamış oldu. Bu çerçevede seçilen herkesi tebrik ediyoruz.” dedi.



Seçim sonuçlarının AK Parti’ye yönelik mesajlar verdiğini vurgulayan Çelik, “31 Mart seçimlerinin partimize dönük olarak mesajlarını en net, en derinlemesine şekilde ele alacağımızı ifade ediyoruz. 31 Mart seçimleri önümüzdeki dönemde izleyeceğimiz siyasetler açısından dönüm noktası olacak.” şeklinde konuştu.

Eleştiri ve uyarı hakkının millette olduğunu vurgulayan Sözcü Çelik, “Milletimizin bu tabloyla birlikte ortaya koyduğu, gerileme ifade eden sonuçları ciddi bir şekilde ele alacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.” dedi.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

İç ve dış politikada daha güçlü bir siyaset oluşturacaklarını kaydeden Ömer Çelik, önümüzdeki dönemde yeni anayasaya ilişkin çalışmalar yapılacağını da söyledi.



Çelik, “Farklı toplumsal kesimlerin durumlarının iyileştirilmesine dönük olarak uyguladığımız ekonomik programın sonuçlarını aldıkça adımlar atmaya devam edeceğiz.” dedi.

VAN’DA BAŞKANLIĞIN AK PARTİ’YE GEÇMESİ



Ömer Çelik’e Van’daki seçimde başkanlığın DEM Parti adayından AK Parti’ye geçmesi de soruldu.



Çelik, “Gereken şartların yerine gelmemesi sebebiyle İl Seçim Kurulu böyle bir karar almış. Bu siyasi alanın müdahale edebileceği bir alan değil. Burada İl Seçim Kurulu daha sonra da Yüksek Seçim Kurulu yetkili. İtiraz edeceklerse, itiraz mekanizmaları bellidir.” ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM SORUSUNA YANIT

Erken seçim sorusunu da yanıtlayan Çelik, “Erken seçim çağrılarının mantığı yok. Genel seçim gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ve Cumhurbaşkanımız 5 yıllık yetki sahibidir. Bütün bu dönem içerisinde Cumhurbaşkanlığı makamı, milletin verdiği yetkiyle görevini yerine getirecektir.” şeklinde konuştu.