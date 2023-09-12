AK Parti'den CHP'li Tanrıkulu'nun TSK sözlerine tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) hedef alan açıklamaları nedeniyle CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu sert sözlerle eleştirdi.

Çelik, "Teröre destek veren açıklamasının CHP'nin seçim döneminde terör örgütlerinin desteğini alan bir kampanya yürütmesinin neticesi olduğunu düşünüyorum. CHP'nin terör karşısında kurumsal bağışıklık sistemi çökmüştür." dedi.

Çelik'in gündeminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbe girişimi sonrası OHAL ilan edildiği gün olan 20 Temmuz'u "sivil darbe" olarak nitelendiren açıklaması da vardı.



AK Parti Sözcüsü, "Kılıçdaroğlu koltuğunu korumak için demokratik sistemi zehirleyecek her türlü söylemde bulunuyor. Sivil darbe diyerek seçim sonuçlarını tartışmaya açması bir saçmalık olmaktan öteye geçmiyor." ifadelerini kullandı.



Çelik, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan Karabağ gerilimini de değerlendirdi. Çelik şunları kaydetti;



"Burada yapılan sözde sçeimin hiçbir meşruiyeti yoktur. Ermenstan'ın bu tip korsan girişimlerden uzak durması gerekir. Türkiye kuşkusuz Karabağ savaşında olduğu gibi kardeş Azerbaycan'ı deteklemektedir. Ve bölge barışını da destekliyoruz."



Sözcü Çelik, Rusya'nın çekilmesiyle son bulan tahıl koridoru anlaşması konusunda da şunları söyledi;



"BM çatısı altında Rusya ve Ukrayna ile bu sürecin yürütülmesini istiyoruz. Ukrayna, Bulgristan üzerinden yeni bir hat çizmek istiyor. Moskova ise sözlerin yerine getirilmesini istiyor. İki tarafın da masaya dönmek için Batı'dan beklentileri var."