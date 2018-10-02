Son dakika haberi!

AK Parti'den yerel seçimlerde ittifak konusuyla ilgili bir açıklama geldi.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Cumhur İttifakı'na ilişkin forlmüller önümüzdeki günlerde netleşir" dedi.

Özhaseki, "İttifak olur mu olmaz mı, olursa nasıl olur. Bir arada nasıl seçimlere girilir yasal düzenleme yok. Ancak akıl yürütmeyle karşılıklı istişare ile bir tecrübe ile yol bulmaya çalışılır diye konuştu.

İttifaka ilişkin yol haritasının da 'akıl yürütme ve istişare' ile belirleneceğini ifade eden Özhaseki, "Buralardan çıkacak bir takım sonuçlara göre bazı sonuçlar alınmaya çalışılabilir" ifadelerini kullandı.



Özhaseki geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile ittifak konulu bir görüşme yapmıştı.