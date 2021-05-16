AK Partili Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na 'erken seçim' yanıtı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, ''Yenilen pehlivan güreşe doymazmış'' diyerek seçiminin zamanında 2023'te yapılacağını söyledi.

NTV Haber 16.05.2021 - 13:17

AK Partili Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na 'erken seçim' yanıtı

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Bahçeli'den erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Desteklere rağmen kısıtlamalardan etkilenen vatandaşlardan helallik istiyorum" açıklamasıyla başlayan tartışma sürüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, o açıklamanın ardından erken seçim çağrısı yapmıştı.

Kılıçdaroğlu'na, Kanal 7 yayınına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan yanıt geldi. Ünal seçiminin zamanında, yani 2023'te yapılacağını vurguladı.

''YENİLEN PEHLİVAN GÜREŞE DOYMAZMIŞ, 2023'TE SEÇİME GİDİLECEK''

Ünal şöyle konuştu:

''Konuşmasında cumhurbaşkanımız diyor ki, 'Biz esnafımız için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz ama buna rağmen ulaşamadığımız bir şey varsa, helallik istiyorum.'' Ama bunun üzerine atlayan, kendince siyaset üretmeye çalışan, istirmar alanı oluşturmaya çalışan Türkiye'de düşmanımın düşmanı dostumdur anlayışı ile böyle bir ifade kullanması üzerine konuşmak bile abestir.

Yenilen pehlivan güreşe doymazmıştır. Kemal Kılıçdaroğlu yenilmeye doymadığı için her seçimden 2 ay sonra bir daha güreşelim diyor. Türkiye 2023'te zamanı geldiğinde seçime gidecektir. Biz anketlerde soruyoruz. CHP'li seçmenin bile CHP'nin iktidarı gelmesinden endişesi var. Onun için vakti zamanı geldiğinde seçime gidilecektir.''

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