AK Parti'li Yayman: Şubat ayı içerisinde silahların bırakılacağı bir iklim gündeme gelecek

AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.



Yayman, 2025 yılı gündemlerinde, dijital telif yasasının bir an önce çıkmasının olduğunu söyledi. Yayman, "Bir taraftan gerçek gazetecilik anlamında, 5N1K kuralıyla çalışan basın emekçileri ve televizyoncular var. Diğer taraftan ise emek hırsızlığı yapan, beğeni ve etkileşim almak için kopyala-yapıştır gazeteciliği yapan kişilerin yürüttüğü faaliyet var. Adına, 'Fenomen' ve 'YouTuber' denilen ve etkileşim almak için her türlü absürtlüğü yaparak, reklam gelirini arttırmak isteyen anlayışa asla katılmıyoruz ve dolayısıyla dijital telif gündemi bizim için olmazsa olmaz bir gelişmedir." diye konuştu.



Sosyol medyadaki zararlı içeriklerden çocukların koronmasına yöneylik yapılacak düzenlemeyeyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Yayman, "Bu konuda siyasetçiler karar vermeyecek; bilim insanları, psikiyatristler, uzmanlar karar verecekler. Ama sosyal medyanın yıkıcı etkisinin bu kadar öne çıkmasını asla doğru bulmuyoruz. Bir taraftan kumar siteleri, oyun siteleri, öbür taraftan sosyal medyada etkileşim almak uğruna yapılan absürt içerikler, ailemizin temeline dinamit koymakta, gençlerimizin geleceğini çalmakta ve toplum düzenini sarsmakta. Bunu asla kabul etmiyoruz" ifadlerini kullandı.



'13 YAŞIN DAHA ÇOK ÖNE ÇIKTIĞINI GÖRÜYORUZ'



Uluslararası dijital şirketlerin topluluk kurallarına uyması gerektiğini belirten Yayman, şirketlerin anayasalarını hazırlamaları gerektiğini ve çocuk, birey ve kamu düzeninin korunması gerektiğinin altını çizdi. Yayman, "Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve AK Parti Grubu ile komisyonumuz ortak bir çalışma içerisindedir. Sayın Abdullah Güler'le bu konuları konuştuk, değerlendirmelerimiz devam ediyor. Muhakkak sosyal medyaya giriş yaşıyla ilgili bir düzenleme yapacağız. Bireyi korumak istiyoruz ve bununla da ilgili 13 ya da 16 yaş olacak. Ama ailelerimizin bize yaptığı başvurularda, öğretmenlerimizle yaptığımız değerlendirmelerde; 13 yaşın daha çok öne çıktığını görüyoruz" diye konuştu. Yayman ayrıca komisyonun ilk toplantısında Netflix platformunun davet edileceğini söyledi.



DEM PARTİ, BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ



Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti heyetiyle yapmış olduğu görüşmeye ilişkin ise , "Sayın Bahçeli’nin başlattığı sürece bugünden bakıldığında nasıl bir devlet aklının ortada olduğunu hep beraber görmekteyiz, bu çok önemlidir. O gün Sayın Bahçeli’ye kızanlar, itiraz edenler, Meclis kürsüsünden ip atanlar, Suriye'de yaşanan gelişmelerden sonra herhalde bu çağrının ne kadar tarihsel öneme sahip olduğunu hep beraber anlamışlardır."



"DEM PARTİ TARİHSEL GÖREVİNİ YERİNE GETİRMELİ"



Bu konuda DEM Parti'ye tarihsel bir görev düştüğünü belirten Yayman, "Sayın Bahçeli çağrısını yapmıştır, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konudaki düşüncelerini dile getirmiştir, teröristbaşı Abdullah Öcalan bir açıklama yapmıştır. Şimdi sıra DEM Parti'dedir, DEM Parti, tarihsel görevini yerine getirmelidir." diye konuştu.



"ŞUBAT AYINDA SİLAHLARIN BIRAKILACAĞI İKLİM GÜNDEME GELECEK"



Konuşmasının son kısmında terör örgütü PKK'nın eylem yapmayacağı, silahların bırakılacağı bir iklimin gündeme geleceğini belirten yayman sözlerini şu ifadeler ile bitirdi:



"Şubat ayı içerisinde artık Türkiye'de silahların bırakılacağı bir iklimin, PKK terör örgütünün Türkiye'de artık eylem yapmayacağının ve silahlarını bırakacağının gündeme geleceğini, daha çok konuşulacağını düşünüyorum. Tabii eğer önemli bir provokasyon olmaz ve her şey yolunda giderse; şubat ayı içerisinde çok önemli gelişmelerin olacağının, Türkiye tarihini gerçekten olumlu yönde değiştireceğini ve Türkiye'nin ileri adımları atabileceği birtakım gelişmelerin olacağını görüyorum."