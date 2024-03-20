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AK Parti’nin İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı

31 Mart’taki yerel seçimlere kısa bir süre kala, belediye başkan adayları mal varlıklarını açıklamayı sürdürüyor. AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum da kendisine ve ailesine ait malvarlığını açıkladı.

AK Parti’nin İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı

Yerel seçimlere kısa bir süre kaldı. Belediye başkan adayları, mal varlıklarını açıklamayı sürdürüyor.

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı da kendisinin ve ailesinin mal varlıklarını açıkladı.

Mal bildiriminde Murat Kurum’un Ankara Çankaya’da 1 milyon 250 bin liraya alınmış bir evi, eşi Şengül Kurum’un annesi ve babası için Ankara Altındağ’da 180 bin liraya aldığı bir ev, Şengül Kurum adına İstanbul Kağıthane’de 22 milyon liraya satın alınmış bir evle, 1 milyon 200 bin liraya alınmış 2023 model bir otomobilleri olduğu yer alıyor.

AK Parti’nin İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı - 1 Murat Kurum ve ailesine ait mal bildirimi

Mal bildirimine göre, Şengül Kurum'un 22 milyon liraya Kağıthane'den satın alınan eve ait 14 milyon lira da borcu bulunuyor.

Mal bildiriminde ayrıca, Murat Kurum’un 200 bin Türk lirası ile 55 bin dolar ve 40 bin Euro’ya sahip olduğu belirtilirken, eşi Şengül Kurum’un 1 milyon 910 bin lira değerinde muhtelif altın ve takıya sahip olduğu bilgisi de yer alıyor.

Mal bildirim belgesinde Murat Kurum adına kayıtlı iki silah bir de tüfek bulunuyor.

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