AK Parti’nin İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı

Mal bildirimine göre, Şengül Kurum'un 22 milyon liraya Kağıthane'den satın alınan eve ait 14 milyon lira da borcu bulunuyor.



Mal bildiriminde ayrıca, Murat Kurum’un 200 bin Türk lirası ile 55 bin dolar ve 40 bin Euro’ya sahip olduğu belirtilirken, eşi Şengül Kurum’un 1 milyon 910 bin lira değerinde muhtelif altın ve takıya sahip olduğu bilgisi de yer alıyor.



Mal bildirim belgesinde Murat Kurum adına kayıtlı iki silah bir de tüfek bulunuyor.

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