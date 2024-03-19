AK Parti’nin İzmir adayı Hamza Dağ: İzmir’in beş yıl daha kaybetme lüksü yok

Yerel seçime 12 gün kaldı. AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, bugün çalışmalarını İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası’nı ziyaret ederek sürdürdü.
Taksicilere trafiği yeni yollar yaparak rahatlatacaklarını ifade eden Dağ, “Optimum Kavşağı’nın trafiğini rahatlatmak için Akçay Caddesi'ne alternatif bir şekilde Esbaş’ın arka tarafından yine çevre yola çıkacak bir alternatif yol yapacağız. Esbaş’ın giriş ve çıkışını da bu arka yola almak suretiyle Optimum Kavşağı’nı da esasında tamamen rahatlatmış olacağız.” dedi.
“Gelin önümüzdeki beş sene ne yapacağımızı konuşalım. Sorunları halının altına süpürerek İzmir’in beş yıl daha kaybetme lüksü yok. Bir yerinden başlamak gerektiğini düşünüyorum. Bir yerinden bir şeyler yapmak gerektiğini düşünüyorum. Ondan aylardır söylüyorum.” ifadelerini kullanan Hamza Dağ, “Günü kurtararak İzmir’in sorunlarına çözüm bulmanız imkan dahilinde değil.” diye konuştu.
Projelerin yarışması gerektiğini ifade eden Dağ, şöyle devam etti:
“Neler yapacağımız yarışırsa 31 Mart akşamı zaten kimse kaybetmez, İzmir kazanır. Bizim derdimiz de 31 Mart akşamında da İzmir’in kazanmasıdır. Bunların hepsi ancak sizlerin ben bir önceki seçimde de geldiğimde o zaman ÖTV sözü bizim tarafımızdan verilmişti. Bazı durumlardan dolayı zamanı bekliyor. Ben bu işin hızlandırılması için üzerime düşeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olsam da, olmasam da, bu partinin bir mensubu olarak inşallah bunu takibini sonuna kadar yapacağız. Bugüne kadar Recep Tayyip Erdoğan’ın söz verdiği hiçbir şeyi yapmadığını gayet iyi biliyorum.”
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