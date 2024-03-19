AK Parti’nin İzmir adayı Hamza Dağ: İzmir’in beş yıl daha kaybetme lüksü yok

Projelerin yarışması gerektiğini ifade eden Dağ, şöyle devam etti:



“Neler yapacağımız yarışırsa 31 Mart akşamı zaten kimse kaybetmez, İzmir kazanır. Bizim derdimiz de 31 Mart akşamında da İzmir’in kazanmasıdır. Bunların hepsi ancak sizlerin ben bir önceki seçimde de geldiğimde o zaman ÖTV sözü bizim tarafımızdan verilmişti. Bazı durumlardan dolayı zamanı bekliyor. Ben bu işin hızlandırılması için üzerime düşeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olsam da, olmasam da, bu partinin bir mensubu olarak inşallah bunu takibini sonuna kadar yapacağız. Bugüne kadar Recep Tayyip Erdoğan’ın söz verdiği hiçbir şeyi yapmadığını gayet iyi biliyorum.”