Mersin'deki zincirleme kaza: Ölü sayısı 12'ye çıktı

Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.  Kazayla ilgili bilirkişi heyeti tarafından ön rapor hazırlandı. Rapora göre tutuklanan otobüs şoförü tek ve asli kusurlu.

Mersin'deki zincirleme kaza: Ölü sayısı 12'ye çıktı

TAG Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde 26 Mayıs'ta meydana gelen kazaya karışan otomobilde yaşamını yitiren Halil Şimşek'in ağır yaralanan oğlu Ensar Kaan Şimşek (9), tedavi gördüğü Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

Çocuğun cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

İşlemlerin ardından Şimşek'in cenazesinin Adana'da toprağa verileceği öğrenildi.

Mersin’deki katliam gibi kazadan bir acı haber daha: Ölü sayısı 11’e yükseldi

Mersin’deki katliam gibi kazadan bir acı haber daha: Ölü sayısı 11’e yükseldi

Haberi Görüntüle

TAG Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde, Star Diyarbakır firmasına ait Ali G. idaresindeki 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarpmış, ardından aynı bölgede bir kaza daha meydana gelmişti. İlk kazada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi yaralanmış, diğer kazada da 6 kişi yaralanmıştı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan otobüs sürücüsü Ali G. tutuklanmıştı.

BİLİRKİŞİ HEYETİ ÖN RAPOR HAZIRLADI

Kazaya ilişkin soruşturma da sürüyor. Bilirkişi heyetinin ön raporunda, tutuklanan otobüs şoförü Ali Güler'in tek ve asli kusurlu olduğu belirtildi.

Trafik kaza tespit tutanağında da otobüs şoförünün; ‘yolun ve havanın gerektirdiği hız şartlarına uymadığı’ gerekçesiyle ‘asli kusurlu’ olduğu kaydedildi.

Otobüste teknik ve işlevsel anlamda eksiklik olup olmadığıyla ilgili inceleme için bir bilirkişi heyeti daha görevlendirildi.

Mersin'de katliam gibi kaza: Tutuklanan otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı

Mersin'de katliam gibi kaza: Tutuklanan otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı

Haberi Görüntüle

TÜRKİYE HABERLERİ

17 ilde FETÖ operasyonu: 90 şüpheli yakalandı

17 ilde FETÖ operasyonu: 90 şüpheli yakalandı

Sarıkamış’ta boz ayılar sokaklarda cirit atıyor

Sarıkamış’ta boz ayılar sokaklarda cirit atıyor

Afgan işçinin yakıldığı olayda 6 sanık hakim karşısında: İlk duruşma 12 saatte tamamlandı

Afgan işçinin yakıldığı olayda 6 sanık hakim karşısında: İlk duruşma 12 saatte tamamlandı

Bursa'da anne engelli oğlunu öldürüp intihar etti

Bursa'da anne engelli oğlunu öldürüp intihar etti

İzmir sularından, 24'ü çocuk 49 göçmen karaya çıkartıldı

İzmir sularından, 24'ü çocuk 49 göçmen karaya çıkartıldı

Sancaktepe'de tekel bayiye silahlı saldırı: 1 yaralı

Sancaktepe'de tekel bayiye silahlı saldırı: 1 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...