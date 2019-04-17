Yazılı bir açıklama yayımlayan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Emin Akbaşoğlu, asgari ücretle ilgili çay simit hesabı yaptığı konuşmasının kendi bağlamından koparılarak çarpıtıldığını ve medyaya servis edildiğini söyledi.

Akbaşoğlu sözlerinin, “AK Parti 2002’de çay simit hesabı yaparak iktidara geldi, ancak bugünkü durum 2002’den daha kötü” gibi ifadeler kullanan bazı siyasetçilerin gerçek dışı açıklamalarına yanıt nitelindiğinde olduğunu belirtti.

Açıklamalardaki hesap yanlışlığı ve tutarsızlıklara dikkat çekmek istediğini vurgulayan Akbaşoğlu, sözlerinin sadece 2002 ile 2019 yılları arasındaki asgari ücret karşılaştırmasından ibaret olduğunu belirtti.

2002 yılında 117 dolar olan asgari ücretin bugün 353 dolara tekabül ettiğinin de altını çizen Akbaşoğlu, "Bizim amacımız asgari ücreti ve ekonomik refah düzeyini her şeyin en iyisine layık olan halkımız için daha da yukarılara çıkarmaktır."dedi.

