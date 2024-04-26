Öğretmene yumruk atan veli tutuklandı

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda akran zorbalığı yaptığı gerekçesiyle uyarı alan bir öğrenci iddiya göre "Bana nasıl davranacağınızı öğreneceksiniz." diye öğretmenini tehdit etti ardından da babasını okula çağırdı.



Daha önce de okulda öğretmenlerle ve okul idaresiyle tartıştığı öğrenilen baba Ali Çarık okula giderek çocuğunu uyaran öğretmene saldırdı.



Aldığı yumruk darbesiyle yaralanan kadın öğretmen hastaneye kaldırıldı. Öğretmene iş göremezlik raporu verildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırgan veli polis tarafından yakalandı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



"NEREYE VURDUĞUMU HATIRLAMIYORUM"



Çarık ifadesinde "Tam olarak nereye vurduğumu hatırlamıyorum." dedi.



OLAYLA İLGİSİ OLMAYAN ÖĞRETMENİ DÖVMÜŞ



Skandal saldırıya başka bir skandal daha eklendi. Öğrencinin yanlış bilgilendirmesi sonucu Ali Çarık'ın olayla ilgisi olmayan başka bir öğretmeni darp ettiği ortaya çıktı.

ÖĞRETMENLERDEN SESSİZ EYLEM



Okulda veli şiddeti olayının yankıları sürerken yaralanan öğretmenin mesai arkadaşları çirkin saldırıyı protesto için okul bahçesinde eylem yaptı.