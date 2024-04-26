Çöl tozları (toz taşınımı) ne zaman bitecek, ne kadar sürecek? Meteoroloji'den sağlık problemi uyarısı

ÇÖL TOZLARI NE ZAMAN BİTECEK?



Dün gece saatlerinden itibaren İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkili olması bekleniyor.



İç Ege ve Batı Akdeniz'de dün akşam saatlerine kadar etkili olan toz taşınımı, diğer yerlerde Cuma günü gece saatlerine kadar görülmesi beklenen toz taşınımının meydana getireceği başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



Buna göre; Çöl tozları yani toz taşınımının cuma günü akşam saatlerinden itibaren sona ermesi bekleniyor.



TOZ TAŞINIMI NEDİR?



Toz taşınımı, kısaca yerdeki tozun rüzgarın etkisiyle havaya taşınması olarak tanımlanabilir. Atmosferdeki en baskın aerosol çeşitlerinden bir tanesi olan Mineral Toz Partikülleri (Çöl Tozları), Dünya ekosistemi için büyük önem taşır. Çöllerden kalkan tozlar, atmosferin üst tabakalarına yükselerek uzun mesafeler kat etmektedir. Göreceli olarak daha büyük olan toz parçacıkları, kaynak alanlarının yakınlarında çökerken, küçük olanlar ise binlerce kilometre yol alabilmektedir.



Dünyadaki başlıca toz kaynak alanları Afrika (Sahra çölü), Arabistan Yarımadası, Asya (Gobi ve Taklamakan), Güney Amerika ile Avustralya’da bulunan çöllerdir.