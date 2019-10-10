Suriye'de terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan 2 havan mermisi, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düştü.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
Bu arada, terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Akçakale'ye 2 havan mermisi atıldı. lçe merkezine düşen havan mermileri nedeniyle yaralananların olduğu öğrenildi.
Belediye hoparlörlerinden vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda sürkli uyarılar yapılıyor. İlçede okullar Pazartesi gününe kadar tatil edilmişti.
BARIŞ PINARI HAREKATI'NIN İLK ANLARI (NTV EKİBİ SINIR HATTINDA)