AK Parti'den Ergin Ataman açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'a yönelik saldırganlığı şiddetle kınadıklarını bildirdi. Çelik, "Ülkemizi başarıyla temsil eden Ergin hocamızı her türlü saldırganlığa karşı destekliyoruz." dedi.

AK Parti'den Ergin Ataman açıklaması
Ergin Ataman

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü , dün oynanan maç sırasında konuk takım Maccabi Playtika teknik ekibinden birinin, Panathinaikos AKTOR Başantrenörü 'a yönelik tehdit içerikli sözler sarf etmesini kınadı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "A Milli Basketbol Takımımızın başantrenörü ve spor camiamızın değerli bir üyesi olan Sayın Ergin Ataman'a yönelik saldırganlığı şiddetle kınıyoruz. Ülkemizi başarıyla temsil eden Ergin hocamızı her türlü saldırganlığa karşı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinin dün oynanan ikinci maçında, İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup eden Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'un başantrenörü Ergin Ataman, maç sonu yaptığı açıklamada, "Maccabi'nin teknik ekibinden birisi 'İsrail'de görüşeceğiz. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Ben Ergin Ataman'ım. Panathinaikos'un hocasıyım. Milli Takımı'nın hocasıyım. Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız." ifadelerini kullanmıştı.

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