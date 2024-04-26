Ayıyı parçalayıp çöpe attılar

Çevrede araştırma yapan ekipler, konteynerin yakınında E.K'nin evinin bahçesinde kesik ayı başı buldu. Söz konusu etlerin de bu hayvana ait olduğu tespit edildi.





Kesik baş ve etler, polis gözetiminde belediye ekiplerince alınarak gömülmek üzere götürüldü.



Polis, evinde bulunamayan E.K'ye ulaşmaya çalışıyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin