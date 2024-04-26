Ayıyı parçalayıp çöpe attılar

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde temizlik işçileri tarafından çöp konteynerinde bulunan et parçalarının, kesilerek başı başka yere atılmış bir ayıya ait olduğu belirlendi.

Ayıyı parçalayıp çöpe attılar

'nın Orhangazi ilçesi Muradiye Mahallesi Endüstri Meslek Lisesi Caddesi'ne çöpleri toplamak için gelen Orhangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, konteynerlerden birindeki et parçalarını fark etti.

Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çöp konteynerindeki et parçalarıyla ilgili inceleme başlattı.

Ayıyı parçalayıp çöpe attılar - 1

Çevrede araştırma yapan ekipler, konteynerin yakınında E.K'nin evinin bahçesinde kesik ayı başı buldu. Söz konusu etlerin de bu hayvana ait olduğu tespit edildi.

Ayıyı parçalayıp çöpe attılar - 2


Kesik baş ve etler, polis gözetiminde belediye ekiplerince alınarak gömülmek üzere götürüldü.

Polis, evinde bulunamayan E.K'ye ulaşmaya çalışıyor.

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