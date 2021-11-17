Akıl sağlığı yerinde mi? Savcılıktan  kılıçlı katil için kritik karar

İstanbul Ataşehir'de 28 yaşındaki Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Savcılık katil zanlısı Can Göktuğ Boz'un annesi ve avukatının akıl sağlığının tespit edilmesi için bulundukları talebi reddetti.

Sabah gazetesinin haberine göre bu kararın alınmasında, iki üniversite okuyan zanlının ifadesinde "Hiçbir hastalığım yok, sadece uyuşturucu bağımlısıyım" demesinin etkili olduğu belirtildi.

Katil zanlısı Can Göktuğ Boz'un avukat olan annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu ve mühendis olan babası Ali Boz, oğullarının akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle akıl hastanesine sevk edilmesi talebinde bulunmuştu.

ÖLDÜRMENİN NE DEMEK OLDUĞUNU BİLMİYORMUŞ!

Caninin avukatı da savcılıkta, cinayetin soğukkanlılıkla işlendiğini söyledi ancak öldürmenin ne demek olduğunu bilmediğini öne sürdü. "Ağır psikolojik tedavi görmüştür. Cezai ehliyeti olmadığı aşikardır. Gözlem altına alınsın" dedi.

CANİ İFADELERİ YALANLADI: HASTA DEĞİLİM



Ancak bu iddialar Can Göktuğ Boz tarafından yalanladı. Özel bir üniversitede mühendislik ve Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji bölümü okuyan Boz, yıllar önce uyuşturucu kullandığı için 17 gün yatılı olarak tedavi gördüğünü, yine aynı yıllarda unutkanlık için de ilaçla tedavi aldığını belirterek, "En son 2016'da tedavi için hastanelere gidiyordum. Son 5 yıldır tedavi için hastaneye gitmedim. Herhangi bir hastalığım bulunmamaktadır" dedi.

