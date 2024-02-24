Akşam namazı ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 24 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve il il namaz vakitleri

Akşam ezanı saati, kandil gecesinde namaz kılmak isteyen ve iftarlarını açmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban’ın on beşinci gecesi (yani Berat Gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz." buyurmuştur ve bu vesilesiyle Müslümanlar tarafından bu kutsal günde oruç tutulmaktadır. Peki, akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte 24 Şubat tarihli İstanbul, Ankara, İzmir ve il il namaz vakitleri.



AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?



Ankara akşam ezanı saati: 18.40

İstanbul akşam ezanı saati: 18.55

İzmir akşam ezanı saati: 19.05



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BERAT KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?



Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın on beşinci gecesi (yani Berat Gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…”.



Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhiccenin ilk dokuz günü, pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar, pazartesi orucunu soranlara; “Bugün benim doğduğum ve Peygamber olarak gönderildiğim -veya Kur’ân’ın bana vahyedildiği- gündür.” diye cevap verirdi.



Bu ve benzeri rivâyetlere dayanarak bazı İslâm âlimleri dinî açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir.